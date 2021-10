Il mistero della salma rubata al cimitero: due anni dopo, si indaga ancora Agropoli, il caso del 19enne Pasquale Picariello

Morì in un incidente a Capaccio Paestum. Ma nella notte tra il 12 e 13 ottobre di due anni fa la sua salma venne trafugata dal cimitero. Da allora, i familiari di Pasquale Picariello, 19 anni, attendono ancora di capire chi sia stato e perché.

Gli otto fratelli del ragazzo scomparso prematuramente (tre maschi e 5 femmine) sono ancora sconvolti dal dolore per una tragedia che li ha segnati. Non solo l'incidente mortale, ma anche il furto del corpo.

Le indagini proseguono ma a distanza di due anni non ci sono responsabili né altro. Anche per questo i parenti di Pasquale attendono che si faccia luce sulla vicenda, per dare pace al 19enne.