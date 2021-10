Pertosa, successo per l'evento Non Rifiutiamoci: studenti scrivono a Mattarella Tema principale dell'iniziativa è stata l'importanza del riciclo per combattere l’inquinamento

Successo a Pertosa per l'iniziativa "Non Rifiutiamoci": gli alunni della comunità scrivono al presidente Mattarella. L'evento ideato da Michele Gentile e promosso dall’Amministrazione Comunale si è svolto venerdì 1 ottobre nella scuola primaria. Gli studenti hanno incontrato Michele Gentile e hanno ricevuto in regalo un diario letterario in cambio di una bottiglia di plastica o una lattina, veicolando con questo “gesto” il messaggio che i rifiuti correttamente smaltiti si trasformano in valore e contribuiscono a sostenere e diffondere il piacere e l'importanza della lettura.

"E’ “partita” ufficialmente oggi la lettera rivolta dalla nostra comunità al Presidente della Repubblica per condividere con la più alta carica dello Stato il prosieguo dell’iniziativa “Non Rifiutiamoci”, che ha registrato un’inaspettata ed emozionante partecipazione da parte degli alunni e delle alunne del nostro piccolo borgo", scrivono dall'amministrazione.



Tema principale dell'incontro è stata l'importanza del riciclo per combattere l’inquinamento e favorire la raccolta differenziata. Nel corso del dibattito i tanti studenti presenti hanno espresso i loro pensieri sul tema della sostenibilità ambientale. "E’ stato davvero emozionante ascoltare le loro riflessioni, frutto dei loro vissuti e dei loro sogni sull’importanza di rispettare l’ambiente per un futuro migliore - scrive il sindaco - Abbiamo voluto premiare i bambini consegnando loro un attestato di merito per la loro partecipazione e riconoscendogli il titolo di Eco-Lettore/Lettrice. Tuttavia, crediamo che il loro contributo e il loro impegno possano e debbano rappresentare un esempio di sensibilizzazione per tanti altri loro coetanei e per le giovani generazioni, lanciando con i loro elaborati un grande messaggio di sostenibilità ambientale coniugato alla lettura."

"Ed è per questo che abbiamo ritenuto opportuno donare al Presidente i “sogni” e le “riflessioni” dei nostri piccoli studenti e studentesse affinché vengano incoraggiati anche dalle Istituzioni a credere che un mondo migliore sia possibile se i comportamenti virtuosi vengono messi in pratica da tutti. Siamo certi che questi comportamenti virtuosi, se insegnati da bambini, rendano le buone pratiche più semplici: del resto, imparare già da piccoli come riciclare e ridurre gli scarti è molto più facile che dover correggere il proprio comportamento da adulti", concludono dall'amministrazione.

L'augurio p che questo progetto, pur partendo da un piccolo borgo, possa proseguire nel tempo. Che possa essere un primo passo e non un punto d’arrivo, incoraggiando anche altre scuole ed altri alunni a fermarsi a riflettere sull’importanza della sostenibilità ambientale.