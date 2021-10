Roccapiemonte, insetti pericolosi nella frazione Casali: rimossi Il sindaco Pagano: "Ringraziamo la Saia per la collaborazione"

Da qualche giorno era stata segnalata la presenza, alla frazione Casali di Roccapiemonte, di insetti (in particolare calabroni) che stavano minando la tranquillità dei residenti. Si sono adoperati per risolvere il problema il sindaco Carmine Pagano e l’assessore Roberto Fabbricatore, in qualità di delegato alla protezione civile, ed è stato chiesto l’intervento degli addetti della ditta Saia Ambiente. Sono stati individuati alcuni alberi sui quali erano presenti molti degli insetti potenzialmente pericolosi (la puntura può causare shock anafilattico) e il dipendente Mosè Ferrentino ha provveduto a rimuoverli attraverso l’utilizzo di prodotti specifici. “Ringraziamo la Saia per la collaborazione e il dipendente Ferrentino per l’ottimo lavoro svolto, così da mitigare il rischio di problemi per gli abitanti della zona ed in particolare i bambini” hanno detto il sindaco e l’assessore.