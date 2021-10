Nocera Inferiore: al via fase partecipativa verso la definizione del PUMs e PUT "Un percorso semplice al quale aderire con proposte per ridisegnare il piano traffico cittadino"

Al via la fase partecipativa verso la definizione del Piano Urbano di Mobilità sostenibile e del Piano Urbano del Traffico. Sul sito istituzionale un percorso dedicato per la partecipazione della cittadinanza. Il sindaco Manlio Torquato ha dichiarato: “In questa fase è prevista la partecipazione attiva dei cittadini attraverso un percorso semplice al quale aderire con proposte e suggerimenti per il ridisegno strategico del piano traffico cittadino”

E’ iniziato concretamente il percorso partecipativo di accompagnamento al processo di costruzione del Piano Urbano della Mobilità sostenibile (PUMs) e del Piano Urbano del Traffico (PUT) che coinvolgerà cittadini e portatori di interesse. Il Comune di Nocera Inferiore ha attivato sul proprio sito istituzionale, un percorso dedicato alle attività di informazione e comunicazione al fine di procedere con la fase di ascolto del territorio e diagnostica condivisa.

All’ indirizzo https://nocerainferiore.wixsite.com/pumsnocerainferiore, sottosezione del sito istituzionale, i cittadini che lo vorranno potranno compilare un questionario on line volto ad individuare le abitudini di trasporto dei cittadini e degli attori che vivono ed utilizzano il territorio oltre che partecipare alla crowdmap, la mappa digitale ideata per raccogliere suggerimenti e proposte della comunità oltre che le criticità riscontrate quotidianamente. La partecipazione al questionario sarà possibile fino al 2 dicembre, l’interazione con la crowdmap invece sarà estesa sul percorso digitale fino al 6 gennaio.