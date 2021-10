Baronissi: cade albero in via Moro, viale chiuso per lavori dal 15 ottobre Verranno rimosse tutte le alberature pericolanti e si procederà alla riqualificazione

L’emergenza vento ha determinato, questa mattina, in via Aldo Moro, la caduta di un’alberatura che, fortunatamente, non ha creato danni a persone o cose. Per l’urgenza e la pericolosità del sito, si è deciso di anticipare i programmati lavori lungo viale Moro, consistenti nella rimozione di tutte le alberature pericolanti che porteranno poi alla successiva riqualificazione dell'area.

La strada resterà chiusa dall'incrocio di via Berlinguer all'incrocio di via Cutinelli dalle ore 6 di domani, venerdì 15 ottobre, e fino al termine dei lavori. Il provvedimento si rende necessario a tutela della pubblica incolumità.

L’impresa incaricata opererà senza soluzione di continuità, anche nei giorni festivi, per limitare il disagio ai cittadini e alle attività produttive. Le automobili e i mezzi pesanti dovranno servirsi di percorsi alternativi. Per i mezzi pesanti il consiglio è di utilizzare il raccordo Salerno –Avellino.