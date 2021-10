Emergenza cinghiali a Castellabate, il sindaco Rizzo: "Necessario intervenire" L'invasione degli animali si è spinta fino agli spazi urbani, vicino abitazioni e plessi scolastici

Emergenza cinghiali nel Cilento. A Castellabate il sindaco Marco Rizzo e l’ Assessore all’ambiente e all’agricoltura Nicoletta Guarglia hanno provveduto a richiedere un celere intervento da parte degli organi preposti per il fenomeno dell’invasione da parte dei cinghiali e su come questa vera e propria emergenza abbia creato un serio allarme per quanto riguarda la sicurezza del cittadino, quella ambientale ed economica.

"L’invasione dei sopracitati animali, si è spinta fino agli spazi urbani, avvicinandosi pericolosamente alle abitazioni e ai plessi scolastici in cui erano presenti gli studenti. - si legge nella nota dell'amministrazione - Di fondamentale importanza anche l’aspetto sanitario e la sicurezza stradale, dati i numerosi incidenti avvenuti in tratti di strada, dove è frequente l’attraversamento di tali specie. Per tale ragione la mancanza di provvedimenti risolutivi non è più accettabile. L’amministrazione comunale, s’impegnerà in ogni sede e con determinazione affinché il problema sia definitivamente risolto".