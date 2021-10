Giffoni Valle Piana: nominata la nuova giunta comunale Il sindaco Giuliano: "Lavorare in continuità per una Giffoni sempre più all'avanguardia"

Il Sindaco Antonio Giuliano ha nominato la nuova Giunta Comunale di Giffoni Valle Piana. Il primo cittadino ha assegnato le seguenti deleghe: Fabio Toro, Vice-sindaco e Assessore a Urbanistica, Servizi Tecnici Manutentivi, Rapporti con le Associazioni e Volontariato e Sport; Eliana Malfeo, Assessore alle Politiche Sociali e di Inclusione; Marianna Ulturale, Assessore all’Agricoltura, Attività Produttive, SUAP, Politiche per il Lavoro; Angela Maria Mele, Assessore all’Istruzione ed Edilizia Scolastica; Giuseppe Marrandino, Assessore all’Attuazione Programma Energetico, Rapporti con il Festival, Cimitero, Protezione Civile.

“Siamo reduci da una tornata elettorale molto importante, con una preferenza attestasi sul 90 per cento delle preferenze a testimonianza del grande lavoro svolto negli scorsi cinque anni. Siamo pronti a continuare sulla strada tracciata per rendere Giffoni una città all’avanguardia, sempre più green ed europea – le parole del Sindaco Antonio Giuliano – Con l’apporto degli assessori, dei consiglieri e dei dipendenti comunali, che permettono di trasformare in realtà i progetti, sapremo raggiungere gli obiettivi con la giusta determinazione per governare il processo di crescita della nostra Giffoni”.

Sono tre i volti nuovi nella nuova Giunta Comunale, gli Assessori Fabio Toro, Marianna Ulturale e Giuseppe Marrandino, mentre per Eliana Malfeo ed Angela Maria Mele si tratta della seconda avventura. “Ho distribuito le deleghe consapevole del potenziale di ogni singolo assessore. Ciò che conta sarà il lavoro di squadra per garantire un’azione amministrativa impeccabile al servizio della Città. Tre saranno le parole chiavi: impegno, competenze ma soprattutto massima serietà. Infine, colgo l’occasione per ringraziare gli assessori uscenti per il lavoro svolto e i risultati raggiunti nello scorso quinquennio”.