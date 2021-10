Roccapiemonte: ripulita l'area di via Calvanese da rifiuti e sterpaglie Il sindaco fa sapere che il neo proprietario del terreno si è adoperato immediatamente

Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano informa la cittadinanza che, dopo le sollecitazioni effettuate e comunicazioni con il nuovo proprietario, è stato effettuato un accurato intervento di pulizia di un'area di via Calvanese, frazione Casali dove erano ammassati rifiuti, oltre alla presenza di sterpacce ed erba alta. "Era da tempo che chiedevamo che venisse ripulito questo pezzo di terreno presente a ridosso di alcune abitazioni. Si è interessato della situazione in prima persona il Consigliere Comunale Sabato Grimaldi. Il neo proprietario, che ringraziamo, su richiesta dell'Amministrazione, si è immediatamente adoperato effettuato il lavoro di bonifica. Ringraziamo altresì per la collaborazione i dipendenti del Consorzio Campale Stabile" ha dichiarato il Sindaco Carmine Pagano.