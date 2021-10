Roccapiemonte: visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno Sessanta donne hanno usufruito del servizio organizzato dal comune

Si è tenuta ieri pomeriggio, presso il Centro Vaccinale di Roccapiemonte, la giornata di prevenzione del tumore al seno con visite gratuite per sessanta donne effettuate dal dottor Luigi Cremone, esperto senologo, con l’assistenza dei componenti della sua equipe, e la collaborazione delle associazioni Noi Donne Soprattutto, Angeli del Sorriso e della Croce Rossa Comitato Agro – Roccapiemonte. Sono state visitate le persone che si erano prenotate già nei giorni scorsi. “Ho chiesto al dottore Cremone di ripetere prossimamente questo evento, per dare la possibilità ad altre donne di Roccapiemonte e non solo, di potersi sottoporre ad uno screening gratuito, perché la prevenzione della salute rimane uno dei tasselli principali della mia azione amministrativa, in qualità di primo responsabile sanitario nella città di Roccapiemonte” ha dichiarato il sindaco Carmine Pagano.