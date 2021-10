Sospensione idrica a Bracigliano: disposta la chiusura delle scuole La ripresa delle lezioni è prevista regolarmente per la giornata di venerdì 22 ottobre

Chiusura delle scuole dell’infanzia, primaria, media e micronido di Bracigliano. La decisione è stata assunta a margine dell’ordinanza sindacale numero 9 emessa in data odierna, che ha reso necessaria il momentaneo blocco delle lezioni presso le scuole sopra indicate per il giorno di giovedì 21 ottobre 2021, a causa della sospensione dell’erogazione idrica.

La comunicazione sulla sospensione idrica è giunta direttamente dalla Gori spa con apposita nota protocollata all’Ente, nella quale viene indicato che, a partire dalle ore 22.00 di mercoledì 20 Ottobre ci sarà la mancanza di acqua fino alle ore 6.00 di venerdì 22 Ottobre nelle strade dove sono ubicate le scuole dell’infanzia, le scuole primarie, la scuola media e il Micronido.

“La mancanza di acqua – ha spiegato il Sindaco Antonio Rescigno nell’ordinanza – comporta l’impossibilità di garantire il confort e l’assicurazione dei requisiti igienico-sanitari previsti, in quanto gli impianti e le apparecchiature preposte a tali servizi non hanno la possibilità di funzionare in modo regolare in mancanza dell’erogazione idrica. Richiamando, quindi, il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e l’incolumità degli alunni e dei dipendenti scolastici, si rende necessario sospendere le attività scolastiche per il giorno interessato dall’evento di cui sopra”.

La sospensione dell’erogazione idrica da parte della società che gestisce il servizio interessato è dovuto a causa di un guasto alla rete idrica, che necessita di un intervento di riparazione per l’intera giornata di giovedì 21 ottobre.

La ripresa delle lezioni è prevista regolarmente per la giornata di venerdì 22 ottobre, quando a partire dalle ore 6.00 del mattino riprenderà il servizio di erogazione idrica.