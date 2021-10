Pellezzano, servizio idrico e assistenza ai cittadini: attivo sportello "Ausino" I cittadini potranno ricevere informazioni e assistenza per le proprie utenze

E’ stato attivato, presso la sede dell’Associazione Culturale “Madre Maria Pia Notari” alla frazione Capriglia di Pellezzano, lo sportello “Ausino”, dove i cittadini potranno ricevere informazioni e assistenza per le proprie utenze in riferimento al servizio idrico integrato, di cui è appunto gestore l’Ausino spa.

L’iniziativa è frutto di una Convenzione stipulata tra il Caf dell’Associazione “Madre Maria Pia Notari” e la società “Ausino”, con l’Ente Comune che funge da garante per questo particolare tipo di servizio alla cittadinanza.

“L’attivazione dello sportello “Ausino” – spiega il Sindaco dott. Francesco Morra – risponde alle esigenze di numerosi utenti, che in diverse occasioni hanno chiesto di istituire una postazione “fisica” dove poter interagire con gli addetti alla gestione del servizio idrico per evitare di recarsi in trasferta a Cava dè Tirreni, sede legale e operativa della società. Il Comune, da questo punto di vista, ha fatto da garante per la buona riuscita di questa iniziativa al fine di permettere l’apertura dello sportello richiesto”.

La Convenzione, nello specifico è stata stipulata tra il Caf Confasi VI.ROS. , l’Ausino spa e il Comune di Pellezzano, che hanno incontrato nell’Associazione “Madre Maria Pia Notari” la disponibilità dei locali dove ospitare lo sportello.

Il servizio sarà attivo da oggi, 19 Ottobre 2021, tutti i martedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.