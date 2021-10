Il Comune di Pontecagnano interagisce con i cittadini attraverso l'App Io Grazie a questo sistema sarà ancora più immediata la ricezione di aggiornamenti in tempo reale

Il Comune di Pontecagnano Faiano si inserisce nella piattaforma IO, l’App dei servizi pubblici che consente di interagire i cittadini in modo semplice e sicuro, direttamente dallo smartphone. Lo strumento digitale, di cui usufruiscono in Italia circa 21 milioni di utenti, sarà ora a disposizione dei residenti del territorio per ricevere informazioni sulle attività svolte dall’ente, che diffonderà messaggi inerenti alle attività istituzionali, agli eventi, ai pagamenti, etc.

In pochi secondi e seguendo un calendario prestabilito, i cittadini potranno dunque essere documentati su tutto. In queste ore tutti coloro che hanno provveduto a scaricare l’applicativo, riceveranno un primo messaggio di benvenuto, cui seguiranno altre comunicazioni.

“L’Innovazione Tecnologica parte e riparte anche da qui, ovvero dalla consapevolezza che solo conformandoci ai sistemi nazionali possiamo produrre risultati positivi in questa città in termini di ammodernamento e radicale cambiamento delle cose. Aderire alla piattaforma Io è un passo verso questa direzione, che possiamo compiere insieme creando un sistema di dialogo virtuale con il Comune di Pontecagnano Faiano”, ha auspicato l’Assessore all’Innovazione Tecnologica Rosa Lembo.

“Infittiamo il dialogo con le donne e gli uomini del territorio attraverso uno strumento che quasi tutti già conoscono: l’App Io. Grazie a questo sistema, che ciascuno può scaricare sul proprio cellulare qualora non lo avesse già fatto, sarà ancora più immediata la ricezione di aggiornamenti in tempo reale. Ciò comporta: un filo diretto con la popolazione, risparmio di risorse umane e di tempo, sburocratizzazione. Così facendo, proviamo ad entrare nelle case di tutti, con maggiore incisività e chiarezza, dando seguito al processo di digitalizzazione fortemente voluto dal Governo”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Lanzara.