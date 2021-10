Al via i lavori di pulizia del fiume Testene ad Agropoli Ullteriori operazioni interesseranno, nei prossimi giorni, gli altri valloni e canali del territorio

Il Comune di Agropoli ha avviato gli interventi principali di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua. In particolare la ditta incaricata sta eseguendo lavori di pulizia del Fiume Testene, fino alla sua foce.

Ulteriori operazioni interesseranno, nei prossimi giorni, gli altri valloni e canali del territorio comunale. Le opere consistono nella “riprofilatura del fondo alveo,accantonamento materiale lapideo sulle sponde, rimozione di tronchi e quanto altro presente in alveo”.

“Oggi abbiamo iniziato gli interventi di pulizia del fiume Testene, cui seguirà la manutenzione di tutti i torrenti e i canali che attraversano la città di Agropoli - ha spiegato il sindaco Adamo Coppola - Un intervento necessario in vista della stagione delle piogge e che annualmente realizziamo”.

“La scelta di avviare i lavori in questo periodo non è casuale - precisa il primo cittadino - Abbiamo dovuto attendere il termine della stagione balneare, in quanto l’attività dei mezzi nei corsi d’acqua avrebbe inevitabilmente creato disagi lungo il litorale. Non solo: la decisione di intervenire in questo periodo dell’anno è dettata anche dalla necessità di salvaguardare la fauna dei nostri fiumi e in particolare del Testene, dove, ad esempio, negli ultimi tempi abbiamo riscoperto la presenza della lontra, una specie protetta in Italia e considerata a rischio estinzione”.