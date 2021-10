Baronissi. Lavori via Moro, l'opposizione: «Scelta dolorosa ma indispensabile» "Come opposizione saremo vigili affinché i lavori vengano completati nei 120 giorni previsti"

«Come gruppi di opposizione abbiamo partecipato alla discussione sul futuro di via Aldo Moro, condividendo con l'Amministrazione la necessità di mettere la strada definitivamente in sicurezza e risolvere il problema dell'instabilità della alberature». Lo afferma il leader dell'opposizione Luca Galdi, anche a nome dei colleghi Agnese Coppola Negri, Serafino De Salvo, Maria De Caro, Giovanni Moscatiello e Sabatino Ingino. «A malincuore abbiamo dovuto rinunciare a quel bellissimo viale alberato in quanto le perizie effettuate da agronomi e tecnici hanno evidenziato una forte instabilità delle piante che ha reso obbligatorio il radicale intervento di riqualificazione che è stato predisposto e condiviso. L'Amministrazione si è impegnata a consegnare il nuovo viale entro la prossima primavera, riqualificato e in completa sicurezza sia per i pedoni che per le auto che lo percorrono. Come opposizione saremo vigili affinché i lavori vengano completati realmente nei 120 giorni previsti, in modo da consentire ai cittadini di godere di questa nuova strada entro la prossima primavera».