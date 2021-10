Prosegue la campagna di screening gratuiti "Mi Voglio Bene": le prossime tappe Appuntamento nelle piazza dalle 9 alle 18. Il sindaco di Pellezzano: "Occasione importante"

Medici in piazza e controlli gratuiti. Continua la campagna di screening gratuita "Mi Voglio Bene" promossa dalla Regione Campania e l'ASL Salerno. Le prossime tappe saranno, domani, lunedì 25 ottobre, in piazza Armando Diaz a Nocera Inferiore, il 26 ottobre ad Angri in piazza Annunziata, il 27 ottobre a Siano in piazza Alcide De Gasperi, giovedì 28 Ottobre, presso via Eroi di Nassiriya, adiacente al Centro Vaccincale della frazione coperchia di Pellezzano, il 29 ottobre ad Eboli in piazza della Repubblica.

Il programma delle giornate prevede, dalle ore 9 alle ore 18, la possibilità di effettuare visite gratuite con l'assistenza di medici specializzati in diversi ambiti di competenza. Si potranno efffettuare:

- esecuzione di Pap Test per donne dai 25 ai 64 anni;

- prenotazioni di mammografie per donne dai 50 ai 69 anni;

- distribuzione kit al colon retto per uomini e donne dai 50 ai 74 anni;

- screening melanoma per tutti

"Un'importante occasione di prevenzione della salute - ha detto il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra - che coinvolge professionalità del settore medico, in particolar modo per la cura di patologie di cui sono affette le donne, ma anche gli uomini. Ci attendiamo una forte risposta da parte dei cittadini". Il Primo Cittadino ha ringraziato tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione di questa giornata per la buona riuscita dell'iniziativa.