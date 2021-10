Pellezzano: giornata di formazione ed esercitazione per volontari Ripulita anche parte dell'area naturalistica dell'ex Parco Urbano dell'Irno

Continua la formazione per i nostri nuovi operatori che questa volta si sono visti impegnati in scenari di Tipo Idrogeologico.

Non a caso squadre miste dei Coordinamenti Vesuvius e Rete Campania 2020, ospiti della splendida Cornice del Ex Parco Urbano dell'Irno nel Comune di Pellezzano, sono stati impegnati nell'addestramento Teorico Pratico sull utilizzo di Idrovore, Motopompe, Eletropompe e sull utilizzo del Motosega.

Al momento formativo e di esercitazione ha partecipato anche il coordinamento della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie di Pellezzano”, che per l’occasione ha anche provveduto, attraverso la preziosa collaborazione dei propri volontari, a ripulire parte dell’area naturalistica dell’ex Parco Urbano

“L’operato dei volontari della nostra Protezione Civile “S. Maria delle Grazie” - afferma il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra - risulta prezioso in ogni circostanza. La formazione è alla base dell’operatività associativa. Quindi ben vengano momenti come quello di oggi, nel corso dei quali si mettono a confronto diverse realtà con l’obiettivo comune di realizzare interventi migliorativi dei territori”.

Altro importante aspetto della giornata, grazie alla disponibilità del dottor Ciro Gifuni e ai volontari sono state le indicazioni fornite sulle nozioni tecniche di operazioni in ambiente alluvionato.