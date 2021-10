Giffoni Valle Piana: primo consiglio comunale, Bernabò nominato presidente Votata all'unanimità la proposta di conferimento della "Benemerenza Civica” a Claudio Gubitosi

Si è tenuto questa mattina il primo Consiglio Comunale dopo la rielezione del Sindaco Antonio Giuliano nelle scorse elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Il primo cittadino ha indossato per la prima volta la fascia tricolore, prestando giuramento “di osservare lealmente la Costituzione Italiana”. Confermata ufficialmente la Giunta Comunale, composta dagli assessori Fabio Toro, nominato vice-sindaco, Eliana Malfeo, Marianna Ulturale, Angela-Maria Mele e Giuseppe Marrandino, i consiglieri presenti hanno nominato Luigi Bernabò come Presidente del Consiglio Comunale.

“La scelta di affidare a Luigi Bernabò un ruolo così prestigioso è la testimonianza della volontà del Consiglio Comunale di voler costruire insieme un futuro migliore per la nostra Giffoni – le parole del Sindaco Antonio Giuliano -. In questo momento storico c’è bisogno di unione, di condividere scelte e opinioni per mettere al centro della nostra azione politica il benessere di ogni singolo giffonese”.

“Accolgo con gioia e responsabilità la nomina in un giorno che considero importante per l’intero territorio – il pensiero di Luigi Bernabò -. La scelta compiuta oggi dall’assise rappresenta una novità nel panorama delle amministrazioni locali, una decisione dal profondo senso democratico che valorizza la sacralità delle istituzioni che rappresentiamo. Inoltre condivido i valori della lealtà, della correttezza e dell’onestà che ho ritrovato in Antonio Giuliano”.

Infine, i presenti hanno votato all’unanimità la proposta portata in Consiglio Comunale dal Sindaco Antonio Giuliano per il conferimento della “Benemerenza Civica” a Claudio Gubitosi, fondatore e direttore del Giffoni Film Festival. “Un riconoscimento prestigioso ma dovuto alla mente geniale che, attraverso la sua creatura, è stato in grado in 51 anni di portare Giffoni nel Mondo ed il Mondo a Giffoni”.