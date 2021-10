Nuove assunzioni al comune di Pontecagnano Faiano Pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di un esecutore amministrativo

Pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di un esecutore amministrativo, categoria B, posizione economica B1, per la copertura della quota di riserva in favore dei soggetti appartenenti alle fasce protette, da inserire nell’organico del Comune di Pontecagnano Faiano.

La figura selezionata sarà inquadrata con un contratto a tempo indeterminato, previa candidatura, dalle ore 9:00 di lunedì 8 novembre alle ore 17:00 di venerdì 12 novembre, da effettuare sul portale regionale di Cliclavoro e sulla piattaforma Sistema Informativo Istruzione Lavoro e Formazione della Regione Campania, all’indirizzo https://cliclavoro.lavorocampania.it/Pagine/Login.aspx, previo accreditamento al portale. Un’occasione importante, che punta peraltro a rafforzare le risorse a disposizione dell’ente.

“Si aprono nuovi scenari e nuove prospettive per questo Comune, in cui è sempre alto il livello di attenzione verso il mondo del lavoro. Garantire una buona vivibilità sul territorio significa creare occupazione e, di conseguenza, nuovi servizi al cittadino. L’obiettivo resta dunque questo: lavorare in parallelo sulle opportunità per le persone inoccupate e disoccupate e procedere all’ottimizzazione delle prestazioni rese dagli Uffici Comunali”, ha dichiarato l’Assessore alle Politiche per il Lavoro Rosa Lembo.

“Dal giorno 8 fino al 12 novembre le persone interessate potranno proporre la propria candidatura al ruolo di esecutore amministrativo presso il Comune di Pontecagnano Faiano. Un’opportunità concreta, riservata alle fasce protette, che mira a rendere più proficuo il lavoro dentro e fuori il Municipio. Con l’introduzione nel nostro organico dei vincitori del concorso Formez, l’ampliamento del numero dei fruitori del Servizio Civile e del Volontariato Sociale e la selezione di questa ulteriore figura, puntiamo a rendere più celere la risposta degli Uffici al cittadino, nell’ottica della sburocratizzazione e della vicinanza ai bisogni di ognuno”, ha aggiunto il Sindaco Giuseppe Lanzara.