Linea storica dell'agro, Luca Cascone incontra i sindaci dell'area Il trasporto su ferro e le prospettive per questa parte della provincia di Salerno

La linea storica interrotta dal crollo di un fabbricato a Torre del Greco ed i disagi per i pendolari del treno sono stati al centro di un incontro tra i sindaci dell'agro nocerino sarnese e il presidente della commissione trasporti in Regione Campania, Luca Cascone.

Presenti Manlio Torquato di Nocera Inferiore, Giovanni Maria Cuofano di Nocera Superiore, Cosimo Ferraioli di Angri, Pietro Pentangelo di Corbara: "Si è appreso che i lavori finalizzati allo sblocco della linea, appena iniziati, dovrebbero avere termine nello spazio di 15-20 giorni massimo - ha spiegato il primo cittadino di Nocera, Torquato -. Tanto permetterà il pieno ripristino delle corse. Si è altresì accennato nel corso dell'incontro alla necessità di non arrivare ad alcuna futura soppressione di corse, come è stato ribadito, neanche in prospettiva".

Non solo. "Si è richiesto ancora, trovando il favore del presidente della commissione Cascone, un incremento delle corse metropolitane attualmente presenti, almeno per ovviare a quanto la linea storica perse allorquando fu stabilito il capolinea su Salerno nei trasporti tra Napoli e Sapri. L'incontro è da ritenersi proficuo ed utile se, come sembra, tutti i tempi saranno rispettati senza ulteriore pregiudizio per l'utenza", conclude il sindaco.