Pontecagnano: 60 gettacarte sul territorio, continua la sfida per l'ambiente I contenitori saranno predisposti a breve lungo i marciapiedi e nelle aree pedonali della città

Sessanta gettacarte da installare a Pontecagnano Faiano. I contenitori in acciaio, su cui è rappresentato anche il logo del Comune, saranno predisposti a breve lungo i marciapiedi e nelle aree pedonali della città.

Tutti i cestini saranno dotati di una griglia posacenere per evitare che le cicche di sigarette vengano gettate a terra. Una iniziativa dell'ente, in collaborazione con Sarim, che fissa l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sul tema del rispetto ambientale e delle conseguenze di comportamenti sbagliati, contrastando il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono di rifiuti di piccole dimensioni in spazi pubblici.

Sul tema, il Consigliere con delega all’Ambiente, Ecologia e Politiche Ambientali, Beniamino Castelluccio si è così espresso: “Stiamo procedendo a diffondere pratiche positive, mettendo i cittadini nella condizione di adempiere al proprio dovere attraverso strumenti funzionali e facilmente visibili. La nostra è una lunga e sentita battaglia a difesa dell’ambiente e nel rispetto del territorio. Lavoriamo e lavoreremo su più fronti per consegnare alla comunità uno spazio decoroso, pulito, da vivere e condividere, praticamente per tutti”.

Il Sindaco Giuseppe Lanzara ha aggiunto: “Non vi è dubbio che, grazie agli sforzi compiuti dall’Amministrazione e dai cittadini, ci troviamo oggi di fronte ad una Pontecagnano Faiano diversa, ovvero sottoposta ad interventi tanto ordinari quanto straordinari, che la collocano fra gli spazi più curati e puliti a vari livelli. Ovviamente bisogna accelerare ancora il passo e per farlo dobbiamo partire da noi: dal nostro comune impegno ad amare il territorio, partendo dai piccoli gesti e dalle piccole attenzioni.