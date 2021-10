Controlli sulle bici elettriche a Nocera Inferiore: diverse sanzioni Il sindaco: "Un'operazione da noi sollecitata dopo le ripetute segnalazioni dei cittadini"

Raffica di controlli sulle bici elettriche a Nocera Inferiore. In piazza Diaz, questa mattina è stata allestita una postazione per effettuare le verifiche sui velocipedi con pedalata assistita in circolazione sul territorio comunale. L’ iniziativa ispettiva si è svolta grazie alla sinergia fra gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, guidati dal Comandante Carmine Bucciero, ed i militari della locale Stazione dei CC. oltre che con l'ausilio tecnico ispettivo del personale della Motorizzazione Civile. L’ operazione si inserisce nel programma dei controlli effettuati dalla Polizia stradale finalizzati alla verifica del rispetto dei requisiti di idoneità alla circolazione su strada di velocipedi con pedalata assistita.

I controlli sono in particolare mirati a verificare su apposito banco di prova, se i veicoli rispettino le norme tecniche ovvero se in luogo di bicicletta, trattasi di veri e propri ciclomotori sia pur alimentati elettricamente.

Sono stati diversi i veicoli controllati e le sanzioni registrate nella giornata odierna. Il sindaco Manlio Torquato: "Si è svolta questa mattina una operazione congiunta delle Forze dell’Ordine da noi sollecitata dopo le ripetute segnalazioni dei cittadini e per evidenza, per ristabilire sicurezza in città. La città deve essere un luogo sicuro per tutti”

"Le contravvenzioni riscontrate qualora si configuri la tipologia di ciclomotore in luogo della bicicletta sono molteplici: il conducente soggiace alle violazioni anche penali previste dal Codice della Strada. In particolare si ravvisa la guida senza patente, la circolazione con veicolo senza certificato di circolazione, la circolazione con veicolo sprovvisto di targa, la circolazione senza casco e la circolazione senza copertura assicurativa. Inoltre, in caso di conducenti minorenni, anche sanzione per incauto affidamento a carico degli esercenti la potestà genitoriale, per un importo complessivo pari ad oltre € 8.000,00 ed il sequestro ai fini della confisca del veicolo", si legge nella nota inviata dall'amministrazione.