Nocera Inferiore, il sindaco Manlio Torquato lascia la politica L'annuncio via social: "So di aver fatto tutto con onestà di intenti, di averlo fatto per gli altri"

Manlio Torquato, sindaco di Nocera Inferiore, ha annunciato di voler lasciare la politica alla fine del suo secondo mandato da primo cittadino. La decisione, comunicata via social, ha in poco tempo fatto il giro della cittadinanza. "Lasciare la politica - scrive la fascia tricolore - è una scelta, se non se ne fa un mestiere, se non è solo un'ambizione, ma un servizio, magari fatto anche per protagonismo, perché no, ma con convinzione ed ideali ed una cultura di riferimento."

"Dopo 20 anni di impegno amministrativo (10 da consigliere e 10 da sindaco), con svariate campagne elettorali e alcuni incarichi di partito, un'era fa, è ciò che oggi ho deciso di fare, dopo una lunga riflessione. Mi ha aiutato alla decisione la vista del mare al risveglio, in questo mese, la compagnia del mio fedele amico, dei miei cari, ed una sana periodica distanza fisica dai luoghi consueti del confronto, dello scontro, della decisione e della sofferenza. So di aver fatto tutto con onestà di intenti, almeno, non senza errori, con alcuni fallimenti e con qualche successo. So di averlo fatto per gli altri, per il luogo dove vivo con la mia famiglia e anche un po' per dimostrare a me stesso di saper onorare il nome di mio padre, al quale devo tutto, e di riscattarne una vita di immeritate sconfitte. Ma mai per interesse.

Spero Dio mi conceda una quarta vita, al termine di questa terza da amministratore pubblico, dopo quella da studente e da avvocato. Lo dico oggi in vista dell'ultimo semestre di un lungo ciclo amministrativo, il più lungo che questa città fino ad oggi abbia vissuto, un decennio. Andrò a riordinare le idee, nei prossimi anni, con l'aiuto di Dio", il post via facebook.