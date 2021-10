Roccapiemonte: ancora vaccini al centro di via della Pace Il siero sarà disponibile per i cittadini di età superiore ai 12 anni

Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e l’Assessore Valeria Pagano informano la cittadinanza che mercoledì prossimo, 3 novembre 2021, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, si terrà un’ulteriore giornata dedicata alle vaccinazioni anti-Covid 19 presso il Centro Vaccinale di via della Pace (frazione San Potito).

Il vaccino, tipo Pfizer, sarà disponibile per i cittadini con età superiore ai 12 anni, sia per la prima che per la seconda dose, anche senza prenotazione, così ci si potrà sottoporre alla terza dose per coloro che hanno effettuato il ciclo completo delle due dosi da oltre sei mesi.