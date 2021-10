Baronissi: zucche in festa in Villa Comunale, attività per famiglie e bambini Appuntamento sabato 30 ottobre con laboratori a cura di Coldiretti

Arriva lo Zucca Day a Baronissi, per scoprire i segreti della regina dell’inverno, dall'esposizione di tutte le varietà e colori ai laboratori per i bambini, in occasione di Halloween. L’iniziativa di Coldiretti a Baronissi è presso il Mercato Campagna Amica in villa Comunale. Sabato 30 ottobre, dalle ore 10.00, sono previste attività dedicate agli appassionati di cucina e alle famiglie, con degustazioni, esposizioni, lezioni dedicate all’ortaggio più grande del mondo, che è diventato il simbolo della notte delle streghe che dal Nord America ha contagiato anche l’Europa. Sono previsti laboratori di decorazione delle zucche per bambini e ragazzi, consigli dell’agrichef per cucinare al meglio la zucca in padella o nelle ricette contadine a base di zucca e una deliziosa sopresa per i più piccoli. Oltre all’abbondanza di zucche, al Mercato di Baronissi saranno presenti stand di aziende in vendita diretta, con un’ampia scelta di eccellenze agroalimentari: dall’ortofrutta all’olio extra vergine di tutta la regione, dai prodotti a base di canapa al miele, dai vini ai salumi, dalla carne ai formaggi, dal pane alla pasta ai grani antichi, in un concentrato di bellezza e sapori della Campania.