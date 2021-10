Pontecagnano: servizio navetta per il cimitero comunale Trasporto aggiuntivo per Via Pompei nei giorni 1 e 2 novembre

Servizio navetta per il cimitero comunale.

Il Comune di Pontecagnano Faiano mette a servizio della comunità un trasporto aggiuntivo per Via Pompei nei giorni 1 e 2 novembre. Questi gli orari previsti:

partenza

09:00 -10:45 – 15:00 Ex Tabacchificio Centola

09:00 – 10:45 – 15:00 Via Montegrappa, Faiano

09:00 – 10:45 – 15:00 Piazza Padre B. Miori, Picciola

ritorno

10:20 – 12:40 – 17:00

L’iniziativa fa anche seguito a quella del trasporto sociale garantito, per tutto il mese dedicato ai defunti, alle persone con disabilità.

“Siamo vicini ai cittadini anche e soprattutto in questi momenti che ci inducono alla fratellanza, all’unione ed alla riflessione. Assicurare dei servizi in linea con le esigenze dei residenti significa rispondere concretamente ai loro bisogni, non ultimo quello di favorire gli spostamenti in ore particolari come quelle che si apprestano a venire. L’auspicio condiviso è che siano giorni sereni, vissuti nella serenità e nel ricordo”, ha dichiarato in proposito il Sindaco Giuseppe Lanzara.