Organizzazione visite al cimitero di Pagani: le disposizioni "Raccomandiamo la cittadinanza di rispettare la normativa vigente in maniera sanitaria"

Tutto pronto per la ricorrenza della commemorazione di Tutti i Santi e dei defunti del 1 e 2 novembre a Pagani. Le disposizioni per facilitare le visite al cimitero comunale di via Leopardi saranno in vigore dal 31 ottobre, e proseguiranno nei giorni del 1 e 2 novembre. A seguire l’organizzazione il consigliere delegato ai servizi cimiteriali, Tommaso Passamano, e l’assessore alla viabilità, Veronica Russo.

Per facilitare l’accesso pedonale al cimitero, con ordinanza n. 81 del 28/10/2021 è stata disposta la variazione temporanea della circolazione nelle sedi stradali dell’area urbana limitrofa il cimitero, con divieto di circolazione e sosta, con rimozione forzata, dalle ore 7 alle ore 18. Per chi abbia difficoltà deambulatorie è stato, inoltre, predisposto il servizio navetta gratuito per tutta la durata di apertura del cimitero, disposta dalle ore 7 alle ore 17.30 a tempo continuato. Infine disposto il parcheggio a pagamento temporaneo in vasca Pignataro al costo unico giornaliero di 1 euro.

Per agevolare un’affluenza composta e nel rispetto della normativa anti-covid19 saranno presenti all’interno del cimitero comunale i volontari della protezione civile Papa Charlie. Inoltre sarà attivo il servizio di filodiffusione, per armonizzare il momento dedicato alla visita dei propri cari defunti.

Nella giornata del 2 Novembre, il ricordo di tutti i defunti sarà associato a quello dell’indimenticato tenente Marco Pittoni, con la celebrazione eucaristica in sua memoria presso la Chiesa Madre del Corpo di Cristo alle ore 11.30 e a seguire la manifestazione di deposizione della corona di fiori presso l’ufficio postale di Corso Ettore Padovano.

«Abbiamo cercato di organizzare queste tre giornate nel modo migliore possibile per fare in modo che chi si reca in visita ai propri defunti al cimitero possa non avere disagi. Raccomandiamo la cittadinanza di rispettare la normativa vigente in maniera sanitaria, indossando la mascherina e rispettando il distanziamento sociale. Siamo sicuri che grazie anche all’ausilio delle forze dell’ordine e della protezione civile tutto si svolgerà nel modo migliore possibile» hanno dichiarato il consigliere Tommaso Passamano e l’assessore Veronica Russo.