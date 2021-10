Lotta allo spaccio e caporalato: il sindaco di Eboli incontra il Prefetto Conte: "Primi passi per mettere in campo un piano per la sicurezza del territorio"

Si è tenuto stamattina l’incontro istituzionale in Prefettura tra il primo cittadino di Eboli Mario Conte ed il prefetto di Salerno, Francesco Russo. Alla riunione erano presenti il colonnello Oriol De Luca, comandante provinciale della Guardia di Finanza ed il comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Gianluca Trombetti.

Tra le questioni affrontate, in particolar modo, il problema rappresentato dal fenomeno dello spaccio per cui è stata stabilita la necessità di avviare un’azione di “censimento” delle presenze lungo la litoranea e a Santa Cecilia per assicurare un tenore di vita dignitoso ai residenti legali e per allontanare quelli illegali, facili prede o protagonisti di azioni criminose.

Inoltre, è allo studio, su coordinamento del dottor Roberto Amantea, dirigente per la Prefettura dell’area Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione, un progetto di housing sociale che coinvolgerà gli imprenditori agricoli della Piana del Sele per combattere il fenomeno del caporalato.

Il Prefetto, poi, d’accordo con tutti i presenti, ha istituito un tavolo tecnico permanente che si riunirà nuovamente il 5 novembre per azioni congiunte tra le Forze dell’ordine e la Polizia Municipale di Eboli, così da debellare fenomeni criminali, in particolar modo legati allo spaccio di stupefacenti. In ultimo, è stata sollecitata anche dal comando Carabinieri l’installazione di un sistema di videosorveglianza in città che sia veramente efficace.

"Questi sono i primi passi concreti da Sindaco che sto compiendo per mettere in campo un piano per la sicurezza del territorio che tenga conto di ogni problematica e che si attui nel modo più celere possibile, così da poter ridare a Eboli e ai suoi cittadini la libertà di sentirsi al sicuro", le parole del primo cittadino Mario Conte.