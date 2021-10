Roccapiemonte: navette gratuite per il cimitero Gli orari

Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e l’Assessore Valeria Pagano informano che, come già avvenuto per gli anni precedenti, il Comune ha predisposto un servizio di trasporto gratuito per la cittadinanza in occasione delle giornate di Ognissanti (1 novembre) e Commemorazione dei Defunti (2 novembre) per raggiungere in tranquillità il Cimitero Comunale durante gli orari di apertura. Previste fermate in: Piazza Amendola – Piazza Aldo Moro – Piazza Zanardelli – Bivio Rosto – Via Roma – Via Della Pace – Via Ponte – Piazza Polichetti – Piazza Giovanni Paolo XXIII – Piazza Pertini.

Sante Messe presso il Cimitero Comunale: nella giornata del 2 novembre, si terranno nel rispetto delle norme anti-Covid, due celebrazioni eucaristiche alle ore 10:30 e alle ore 17:00.

Si comunica altresì - fanno sapere dall'Ente - che i volontari della Protezione Civile in questi due giorni saranno presenti al Cimitero Comunale e con propria autovettura saranno a disposizione delle persone con difficoltà motorie per gli spostamenti all’interno del Cimitero stesso.