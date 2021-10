Cetara: la signora Lucia compie 100 anni L'omaggio del sindaco Fortunato Della Monica

“Questa mattina, insieme al nostro parroco Don Andrea Caputo, ho fatto visita alla signora Lucia Di Crescenzo per augurarle personalmente "buon centesimo compleanno". A scriverlo sulla pagina Facebook dell'Ente è il primo cittadino del comune della Divina Fortunato della Monica che continua:“100anni sono un traguardo emozionante e per l'occasione è stata consegnata una targa, come simbolo di questa giornata.

Sono certo che anche tutti voi avrete un dolce pensiero per la signora Lucia”.