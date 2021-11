In ogni frazione di Camerota uno sportello sociale Un'idea pensata e suggerita dalla coordinatrice del Piano di Zona di Sapri Gianfranca Di Luca

"Vicino alle Persone", questo è il motivo per cui in ogni frazione del Comune di Camerota si apre lo sportello sociale. La presenza dei Servizi Sociali nelle frazioni è un'idea pensata e suggerita dalla coordinatrice del Piano di Zona di Sapri Gianfranca Di Luca, valutata e immediatamente realizzata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta: «In questo sistema dinamico di problemi e bisogni, bisogna costruire una forte presenza dei Servizi Sociali per fornire ai nostri territori la certezza della presa in carico di coloro che si trovano in condizione di bisogno, per sostenere la coesione sociale, la partecipazione delle reti di cittadinanza. Uno sportello sociale che si avvicina a chi ha più difficoltà a raggiungere altre sedi, per chi non ha un'auto e non ha parenti. Siamo vicini a tutti, ai nostri minori, alle famiglie, agli anziani, ai disabili. Vicino alle Persone».