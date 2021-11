Eboli, il sindaco Mario Conte presenta la nuova giunta: Consalvo vice Parte ufficialmente il primo mandato del neo eletto primo cittadino

Il Comune di Eboli ha ospitato questa mattina la presentazione della nuova giunta nominata dal sindaco Mario Conte. Il primo cittadino ha incontrato la stampa, chiarendo che non ci sono state spaccature nella coalizione ma "normale dialettica legata alla disponibilità dei gruppi e dei singoli".

Questa la composizione dell'esecutivo: vicesindaco Vincenzo Consalvo (Sviluppo Economico, Attività Produttive, Industria, Agricoltura, Commercio, Ente Fiera, Sportello Europa, rapporti con enti sovracomunali, Turismo e organizzazione eventi culturali e artistici. Fascia costiera e demanio. Patrimonio comunale, Master Plan, Risorse umane).

Antonio Corsetto (assessore Sicurezza e Legalità, Polizia municipale e politiche per la sicurezza dei cittadini e la prevenzione di ogni forma di illegalità urbana. Servizi cimiteriali e anagrafe, manutenzione): Nadia La Brocca (assessore Ambiente e rigenerazione urbana, Ciclo integrato dei rifiuti, Transizione ecologica, Politiche ambientali per la salvaguardia del suolo agricolo e riduzione dell’inquinamento idrico, atmosferico e del suolo, Politiche per il benessere e la tutela degli animali, Digitalizzazione); Damiana Masiello (assessore Politiche Sociali e Sport), Massimiliano Curcio (assessore Bilancio e Finanze, piano di zona); Alessia Palma (assessore Politiche Giovanili, integrazione e Pari opportunità); Salvatore Marisei (assessore Urbanistica e Lavori Pubblici).