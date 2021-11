Baronissi: al via la riqualificazione degli alloggi popolari a Caposaragnano L'importo dei lavori è di 200mila euro: "La lotta al degrado abitativo è una priorità"

Hanno preso il via a Baronissi i lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli alloggi Erp di via Bixio a Caposaragnano. L’intervento consentirà la riqualificazione delle facciate e l’isolamento termico a cappotto. Duecentomila euro l’importo dei lavori: gli alloggi, attualmente, presentano oltre che evidenti infiltrazioni di acqua, elevati livelli di dispersione dovuti alla scarsa qualità termica dei materiali con cui sono stati costruiti oltre venticinque anni fa. I lavori miglioreranno gli alloggi e la qualità della vita di chi li abita; consentiranno inoltre un forte risparmio sulla bolletta energetica per tante famiglie.

“Ormai da tempo – dice il sindaco Gianfranco Valiante – abbiamo intrapreso un programma di attività finalizzate alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale. In questa direzione vanno gli interventi di riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a Saragnano, per assicurare il buono stato e il decoro di abitazioni in stato di degrado”.

“È un nuovo, importante intervento di riqualificazione di edifici di edilizia popolare dopo quelli già completati in via Cirillo – ricorda l’assessore all’urbanistica Maria Sarno - la lotta al degrado abitativo e la programmazione di politiche abitative efficaci sono una priorità di questa amministrazione, insieme alla buona gestione e manutenzione del patrimonio pubblico esistente”.