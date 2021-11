Baronissi, il sindaco Valiante: "Tante opere pubbliche in via di realizzazione" "Una città sempre più servizio della persona"

Nuovi interventi sul territorio comunale di Baronissi. A darne notizia è il sindaco Gianfranco Valiante che sulla sua pagina Facebook scrive: "Tante opere pubbliche in via di realizzazione per un città sempre più al servizio della persona". Il primo cittadino poi prosegue ricordando i punti cardini da portare avanti nei prossimi mesi: "La riqualificazione, la messa in sicurezza, l’efficientamento energetico degli alloggi popolari di via Bixio in CapoSaragnano".