Vaccini, lunedì a Roccapiemonte giornata dedicata alle vaccinazioni Appuntamento dalle 15 alle 17 presso il Centro Vaccinale

Lunedi 15 novembre, dalle 15 alle 17, presso il Centro Vaccinale di Roccapiemonte in via della Pace (frazione San Potito) si terrà un’ulteriore giornata dedicata alle vaccinazioni anti-Covid 19. Ne danno comunicazione il sindaco Carmine Pagano e l’assessore alle politiche sanitarie Valeria Pagano. Ad oggi a Roccapiemonte è stata vaccinata, con doppia dose, il 78% della popolazione sopra i 12 anni.

«Si informa inoltre che, secondo i dati ufficiali forniti dalla Regione Campania attraverso la piattaforma Sinfonia, i positivi a Roccapiemonte ad oggi sono attualmente 21 mentre negli ultimi sette giorni sono guariti dal Covid 8 cittadini», si legge in una nota diffusa dall'Ente.