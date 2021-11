Via libera dalla prefettura: più forze dell'ordine nell'agro nocerino sarnese Soddisfatto il sindaco Cuofano, che nei giorni scorsi aveva chiesto risposte dallo Stato

"Una buona notizia". Così Giovanni Maria Cuofano, sindaco di Nocera Superiore, ha commentato gli esiti del comitato di pubblica sicurezza che si è tenuto stamattina in prefettura a Salerno.

In arrivo nell'agro nocerino sarnese più forze dell'ordine. "Ringrazio come sempre il prefetto ed il comando provinciale dei carabinieri per la sensibilità ed il supporto", ha detto il primo cittadino che nei giorni scorsi aveva avanzato richieste specifiche in tal senso.

L'aumento dei controlli avverrà anche in borghese e soprattutto nelle ore serali. L'allarme era scattato dopo l'escalation di furti che ha destato non poca apprensione nella comunità nocerina.