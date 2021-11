Anche Cetara accende le sue luminare: "La magia del Natale in Costiera" Via al cartellone di eventi per le festività

Si avvicina il Natale e per Cetara, piccolo borgo marinaro della Costiera amalfitana, è tempo di accendere le luminarie, che daranno il via ad un ricco cartellone di attività che renderanno le feste, ormai prossime, indimenticabili, grazie alla programmazione a cura dei consiglieri Daniele D'Elia per la parte spettacoli e Cinzia Forcellino per quella culturale - ben 19 appuntamenti - messa in essere dall'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Fortunato Della Monica.

Domenica 14 novembre “Le Luci del Natale” illumineranno via via, a partire dalle h. 18, Piazza di Santa Maria di Costantinopoli, Piazza Mercato, Piazza Fontana e Largo Marina. Per ogni location un evento accompagnerà l'accensione: presso piazza Santa Maria di Costantinopoli è previsto uno spettacolo del fuoco a cura dell’artista di strada Giusy, con effetti scenici teatrali. Seguirà poi l’esibizione della Banda di Babbo Natale, con musicisti vestiti a tema che sfileranno per le suddette location fino a raggiungere Largo Marina dove, dopo l’accensione delle luminarie, si terrà la replica dello spettacolo del fuoco.

Ricco il cartellone degli eventi predisposto dall'amministrazione, che si snoderanno fino al prossimo 9 gennaio.