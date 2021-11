Eboli più pulita: partono i controlli sull'abbandono dei rifiuti, 9 multe Nei prossimi giorni i controlli avverranno sull’intero territorio

Lotta agli incivili ad Eboli. Sono partiti dal centro storico i controlli sull’abbandono dei rifiuti. Nei prossimi giorni i controlli avverranno sull’intero territorio.

Sono nove le multe elevate dalla Polizia Municipale per il mancato rispetto della differenziata. "Ringrazio gli assessori Nadia La Brocca e Antonio Corsetto per l’operazione congiunta dei due assessorati. Invitiamo i cittadini a rispettare l’orario di conferimento dalle 21 alle 5, oltre il rispetto della differenziata per tutelare l’ambiente. Rendiamo la nostra Città più pulita e bella!", le parole del sindaco Mario Conte.