Pellezzano, sostegno alle famiglie bisognose: tornano i buoni spesa E' possibile inoltrare la domanda entro il 30 ottobre

Il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra, comunica alla cittadinanza la reintroduzione dei buoni spesa alimentari per le famiglie in difficoltà.

E’ disposto che i cittadini residenti nel territorio comunale che sono in condizioni di disagio per l’emergenza Covid19 o che comunque hanno una situazione di difficoltà economica, possano accedere all’erogazione di buoni spesa del valore di:

- € 100,00 (nuclei familiari costituiti da una sola persona);

- € 200,00 (nuclei familiari costituiti da due persone);

- € 300,00 (tutti gli altri nuclei familiari).

Tali buoni consentiranno l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali inseriti nell’elenco pubblicato sul sito del Comune di Pellezzano (www.comune.pellezzano.sa.it) e potranno essere spesi entro il 31/01/2022.

I requisiti per la concessione dei buoni spesa sono inderogabilmente i seguenti: essere in situazione di temporanea difficoltà - TUTTO IL NUCLEO FAMILIARE - a seguito dell’emergenza Covid-19, con un ISEE in corso di validità di importo NON superiore a € 8.200,00; non essere proprietario e/o comproprietario - TUTTO IL NUCLEO FAMILIARE - di altri immobili oltre all'abitazione di residenza come da dichiarazioni da rendere sulla richiesta da compilare online, come di seguito specificato;

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati devono inoltrare istanza al Comune, pena l’esclusione, entro le ore 23.59 del giorno 30 novembre 2021, attraverso la seguente modalità:

• compilazione del modulo di domanda online disponibile all’URL dedicato: http://labuonaspesapellezzano.ddns.net/.../RichiestaBuono... pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Pellezzano e attraverso ogni altra forma di comunicazione istituzionale presente sui Social Media. Si evidenzia che è obbligatorio compilare la domanda online in ogni sua parte, sono di estrema importanza anche l’indicazione dei campi “email” e “numero di cellulare” perché rappresentano le due modalità di invio all’utente del voucher (QR code) contenente il bonus spesa.

Eventuali richieste di informazioni/delucidazioni potranno essere fornite, insieme al supporto per la compilazione della domanda, all'utenza telefonica dell'URP 089568730 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali.