Camerota, controlli dei carabinieri per il contrasto agli abusi edilizi Individuato un porticato realizzato senza alcuna autorizzazione

I carabinieri hanno contestato un abuso edilizio in località Infreschi del comune di Camerota. In particolare, i militari hanno ravvisato la realizzazione di un porticato di 15 metri quadrati, completamente pavimentato e completo di pilastri, per l'ampliamento di un manufatto con ulteriore volume destinato a bagni, impianti e deposito destinata a banco bar.

Dagli accertamenti, le opere per i carabinieri erano sprovviste di titoli autorizzativi: il Parcoi ha provveduto ad emettere ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi. In caso contrario, sarà attivata la procedura in danno dei proprietari.