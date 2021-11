Contagi Covid a Nocera Superiore: "Il sindaco aggiorni la cittadinanza sui dati" Il commissario cittadino Albani: "Predisporre un canale informativo da aggiornare quotidianamente"

Emergenza Covid e contagi. Il commissario cittadino di Nocera Superiore, Marco Albani, "a seguito di numerose segnalazioni pervenute da cittadini inerenti alla mancanza di informazioni da parte del Sindaco Cuofano in merito al numero di contagiati da Covid 19 presenti sul territorio cittadino" ha inviato una missiva al primo cittadino chiedendo di predisporre un canale informativo dove si possa essere aggiornati quotidianamente sul numero di contagiati e di guariti.

"Ritengo che - si legge nel comunicato - visto il forte incremento di positivi che ormai si registra da alcune settimane, sia doveroso informare i cittadini. Tali informazioni unite ad una campagna di sensibilizzazione e di corretta informazione sulla necessità della vaccinazione potranno convincere i tanti indecisi che ancora oggi non sono vaccinati."

"Noi della Lega siamo per la Libertà di scelta e critichiamo aspramente le misure incostituzionali annunciate ieri dal

Governatore De Luca, che vorrebbe un “ Lockdown “ per i non vaccinati, ma restiamo fermamente convinti nel continuare ad informaree sensibilizzare gli indecisi. Mi auguro che il Primo cittadino, dia seguito almeno a questa richiesta che interessa la Salute Pubblica, e non taccia come è abituato a fare sugli appelli che la Lega in queste settimane ha portato alla sua attenzione", conclude Albani.