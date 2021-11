Agropoli: raccolte 42mila firme per chiedere la riapertura del pronto soccorso La mobilitazione per il presidio ospedaliero cilentano. Cammarano: "Ora risposte concrete"

"Oltre 42mila firme raccolte e intere comunità che da oltre un anno, a gran voce, invocano l'apertura del pronto soccorso dell'ospedale di Agropoli. Un grido d'allarme che coinvolge anche i sindaci e gli amministratori dei tanti comuni dell'area cilentana che hanno in questo nosocomio un riferimento fondamentale per l'assistenza a migliaia di residenti e visitatori". Il presidente della commissione regionale Aree interne, Michele Cammarano, fa il punto sulla mobilitazione per il presidio sanitario salernitano.

"Non ha avuto alcun seguito la nota dell'8 luglio 2020, con la quale l'Asl di Salerno annunciava la riorganizzazione del presidio ospedaliero, diventato intanto Covid hospital, e la riapertura h24 del pronto soccorso, con un investimento complessivo di circa 2 milioni di euro - accusa l'esponente 5 Stelle -. Oggi avremmo voluto interrogare la giunta regionale in aula, per capire se intende dar seguito ai provvedimenti annunciate e che tempi si prevedono perche' un presidio cosi' importante venga restituito alle comunità del Cilento. Ma il question time sulla vicenda è stato rinviato per approfondimenti istruttori e ben 42mila cittadini e le loro famiglie dovranno attendere chissà quanto ancora per ottenere una risposta".