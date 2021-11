Pontecagnano più pulita: posizionati 60 nuovi gettacarte in città L'iniziativa per sensibilizzare i cittadini sul tema del rispetto ambientale

Pontecagnano più pulita: 60 nuovi gettacarte sono stati posizionati lungo i marciapiedi e nelle aree pedonali della Città. Un' iniziativa che il comune ha ideato in collaborazione con Sarim con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema del rispetto ambientale e delle conseguenze di comportamenti sbagliati, contrastando il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono di rifiuti di piccole dimensioni in spazi pubblici.



"Il commento più comune che ho ascoltato mentre seguivo le fasi di installazione è stato: Si ma tanto chi gettava le carte a terra continuerà a farlo - ha scritto sulla sua pagina social il sindaco Giuseppe Lanzara - Bene, allora mentre proveremo a far capire a queste persone l'importanza del decoro urbano, della raccolta differenziata e della tutela dei beni comuni, con questi nuovi cestini daremo un contributo importante a chi è sensibile a questi temi e ha a cuore il proprio territorio".

"Ospitereste mai delle persone a casa vostra se questa non fosse perfettamente pulita ed in ordine? La risposta la conosciamo bene, ora mi aspetto il contributo di tutti", le parole della fascia tricolore.