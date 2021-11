Ricorso respinto, Consiglio di Stato conferma Daniele Milano sindaco di Amalfi Si chiude la partita delle elezioni 2020, decise per soli due voti di scarto

Il ricorso era stato presentato da Alfonso Del Pizzo, sconfitto alle ultime elezioni amministrative per solo due preferenze. Ma il Consiglio di Stato ha confermato il pronunciamento del Tar di Salerno, bocciando l'appello e confermando di fatto Daniele Milano alla guida del Comune di Amalfi.

Si chiude dunque la partita dopo le contestate elezioni amministrative del settembre dello scorso anno. Per i giudici amministrativi, dunque, non ci sarebbero state irregolarità nella tornata elettorale come invece era stato paventata dalla lista "Amalfi rinasce".

Le elezioni si erano chiuse con il risultato di 1708 preferenze a 1706, oltre a 51 schede nulle e 40 bianche.