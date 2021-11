Tra i "Pellezzanesi illustri" c'è Sara Pantuliano, consulente del team di Biden Premiati anche il rettore della Federico II, Matteo Lorito e lo scrittore Domenico Notari

Sara Pantuliano, Matteo Lorito e Domenico Notari hanno ricevuto il titolo di “Pellezzanesi illustri” nel corso della terza edizione del premio organizzato dalla Pro Loco di Pellezzano. L’iniziativa, ideata e promossa dal presidente Luigi Carrella, rappresenta un riconoscimento per quei cittadini che, con il loro operato, hanno donato lustro e prestigio al territorio ed alla comunità pellezzanese.

Quest’anno, come detto, l’organizzazione ha scelto di premiare: Sara Pantuliano, economista ed esperta di politica internazionale, componente del gruppo consultivo del Fondo per la costruzione della pace del Segretario Generale dell’Onu e componente del team di consulenti economici del presedente Usa Biden; Matteo Lorito, rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II di Napoli e fitopatologo di fama mondiale e Domenico Notari, scrittore, docente universitario di scrittura creativa e autore di documentari per la Rai.

Nel corso della serata è stato letto anche un messaggio del ministro per il Sud, Mara Carfagna che ha voluto manifestare vicinanza ad un “pezzo della mia terra a cui resto legatissima” e che dimostra la vitalità del Mezzogiorno, “un giacimento che dà tanto ma che può offrire ancora di più”.

Alla presenza - tra gli altri - del sindaco di Pellezzano, Francesco Morra e del prefetto di Salerno, Francesco Russo, i “Pellezzanesi illustri” hanno mostrato emozione ed orgoglio per aver rinsaldato le proprie radici. “Il piacere di essere riconosciuta dalla propria comunità di appartenenza è una bella emozione”, ha affermato Sara Pantuliano”. “Le radici sono qui, se non ci fossero radici così forti sarebbe difficile poter volare in alto fuori dai nostri confini”. E sul suo impegno lontano da Pellezzano: “È molto arricchente. Sono molto grata di aver avuto l’opportunità di poter mettere le mie capacità a disposizione di tanti personaggi importanti e di poter influenzare politiche che io spero siano per il bene della collettività”. Orgoglio condiviso anche dal rettore della Federico II, Matteo Lorito. “Dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria, per me questa è la mia Pellezzano. Io quando vado in giro per il mondo dico con orgoglio che abito a Pellezzano, non a Napoli, non a Salerno. È un bel riconoscimento, perché questa è una bella comunità, viva, dove ci troviamo molto bene e questo premio ci avvicina ancor di più a questa realtà”.