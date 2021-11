Battipaglia, Cisl Fp: "Al distretto sanitario utenti in fila sotto la pioggia" Sollecitata l’installazione di una pensilina riparatrice davanti all’ASL

"Gli utenti che afferiscono al Distretto di Battipaglia fanno la fila sul marciapiede, all’addiaccio e all’intemperie senza che nessuno se ne freghi - esordiscono Pietro Antonacchio Reggente della CISL FP di Salerno e Pepe Gaspare Segretario Aziendale CISL FP del Presidio Ospedaliero e del Distretto di Battipaglia - nonostante la Sindaca abbia autorizzato l’installazione di una pensilina riparatrice davanti all’ASL Salerno - Piazza S. Francesco."

Dal 15 febbraio 2021 la CISL FP aveva sollecitato le direzione del Distretto e la sindaca ad attivare "ogni utile azione per evitare il perpetrarsi di tale grave disattenzione ma purtroppo bisogna prendere atto che nulla si è mosso, se non la corrispondenza".

"Ieri come oggi non si può fare altro che prendere atto che dei bisogni concreti delle comunità nessuno è disponibile a trovare soluzioni - concludono Pietro Antonacchio e Pepe Gaspare della CISL FP - e se queste sono le modalità dell’agire quotidiano della pubblica amministrazione, verosimilmente non è peregrino ipotizzare che a Battipaglia siamo alla frutta. Ci auguriamo un autorevole intervento da parte della direzione strategica dell’ASL ma soprattutto da parte del manager Iervolino".