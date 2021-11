Cava de' Tirreni: aperto il corso per volontari della protezione civile Durante la cerimonia è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime del sisma del 1980

Ieri sera 23 novembre, in occasione del 41° anniversario del terremoto del 1980, presso il Palazzetto della Protezione Civile, comunale è stato presentato il 10° corso base per volontari di Protezione Civile.

Alla cerimonia ha presenziato il Sindaco Vincenzo Servalli, l'Assessore Germano Baldi ed i componenti di tutte le funzioni del Centro Operativo Comunale, presenti inoltre alcuni componenti dell'Associazione nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale ed il Presidente Perotti dell'Associazione Vis Salerno.

"Abbiamo uno dei migliori Gruppi di Protezione Civile della Campania -afferma il Sindaco Servalli - uomini e donne preparati, che prestano la propria opera non solo sul nostro territorio ma nell'intero panorama nazionale. Una grande struttura, mezzi ed attrezzature rendono il nostro gruppo uno dei fiori all'occhiello della nostra città".

"Fare partire il corso di formazione nell'anniversario del terremoto - afferma l'Assessore Germano Baldi - riveste una particolare valenza; nel passato era tutto incentrato sul soccorso, ora, invece, si investe tanto in previsione e prevenzione tasselli fondamentali della moderna Protezione Civile, in quest'ottica questo corso vuole formare cittadini attivi che vogliono dare il proprio contributo alla collettività"

Durante la cerimonia è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime del sisma, in particolare quelle cavesi e sono stati ricordati i compianti ing. Carmine Avagliano e arch. Giuseppe Ferrara che tanto hanno dato per la città e la Protezione Civile.

Su proposta del Coordinatore Francesco Loffredo che è stata accettata dal Sindaco e dall'Assessore Germano Baldi prossimamente verrà dedicata l'aula conferenze del Palazzetto della Protezione Civile all'architetto Giuseppe Ferrara.

Prossimamente, grazie alla donazione di un defibrillatore da parte della Metellia Servizi, partirà il corso di Bls-D sia per il Gruppo di Protezione Civile che per il Corpo di Polizia Municipale.