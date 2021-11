Allerta maltempo arancione, scuole chiuse nell'Agro La decisione dei sindaci a seguito di comunicazione della Protezione Civile Regionale

Torna l’allerta maltempo arancione sulla provincia di Salerno e i sindaci dell’Agro Nocerino Sarnese corrono ai ripari. Il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano, a seguito di comunicazione della Protezione Civile Regionale di un'allerta meteo di criticità arancione che interesserà anche l'area geografica che comprende il territorio comunale, ha annunciato che per domani venerdì 26 novembre, è prevista la sospensione delle attività didattiche per le scuole cittadine di ogni ordine e grado.

Analogo provvedimento anche a Nocera Inferiore, Superiore, Angri. Non è escluso che nelle prossime ore i primi cittadini di altri comuni prendano analoghi provvedimenti.

Inoltre, considerato le forti precipitazioni, anche a carattere temporalesco, previste e "stanti le note criticità territoriali e i pregressi episodi alluvionali e di esondazioni e/o tracimazioni degli alvei e delle aste torrentizie intracomunali verificatisi in analoghe circostanze metereologiche - si legge nell'ordinanza a firma del sindaco Manlio Torquato - si ritiene necessario tutelare la popolazione affinché durante la giornata anzidetta si distanzi dai corsi d’acqua, non sosti nei pressi degli stessi, né ai piani terranei o in zone sottoposte agli stessi, né in abitazioni prospicienti ai corsi d’acqua, e comunque di assumere condotte di prudenza, e distanziamento dagli alvei".