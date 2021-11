Roccapiemonte: potenziato ufficio postale della frazione Casali Riapre il prossimo 29 novembre

Riapre il prossimo 29 novembre 2021, con una rinnovata e potenziata offerta di servizi, l’Ufficio Postale di Via Calvanese (frazione Casali) che sarà disponibile al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35, il sabato dalle 8.20 alle 12.35. A comunicarlo il Sindaco Carmine Pagano che ha ricevuto la conferma direttamente da Giuseppe Lasco, Condirettore Generale di Poste Italiane e da Maria Lea Pettolino, Responsabile per i Rapporti con le Istituzioni Centrali e Locali di Poste Italiane.

“In questi mesi sono stato costantemente in contatto con i vertici di Poste Italiane al fine di ottenere al più presto delle risposte sull’adeguamento dei servizi per l’Ufficio della frazione Casali. Il Condirettore Generale di Poste Italiane, che ringrazio per l’attenzione mostrata nei confronti miei e della comunità di Roccapiemonte, in una missiva inoltratami proprio stamattina, mi ha informato che è stato finalmente stabilito un potenziamento della struttura di Casali che, insieme ad altri punti di Poste Italiane, aveva

subito una contrazione della consueta operatività a causa dell’emergenza sanitaria, purtroppo ancora in corso” ha dichiarato il Sindaco Carmine Pagano.