Pellezzano plastic free: un "lunch box"agli alunni dell'istituto comprensivo Il set viene consegnato gratuitamente agli utenti del servizio mensa della scuola materna

Il Comune di Pellezzano verso il “Plastic Free”. Da quest’anno, agli alunni che frequentano le scuole dell'Istituto Comprensivo del territorio verrà distribuito l'innovativo "Lunch Box", lanciato attraverso il seguente slogan: "Sei pronto al Cambiamento? Da quest'anno la mensa diventa Plastic Free".

Il "Lunch Box" è composto da un set contenitore personalizzato, ermetico e concepito per consumare il pasto a scuola. Il set viene consegnato GRATUITAMENTE agli utenti del servizio mensa della scuola materna. In questo modo si evita di distribuire più contenitori nei vari giorni in cui i piccoli alunni frequentano la mensa scolastica durante il tempo prolungato.

"E' importante - ha affermato il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra - sensibilizzare i più piccoli a una cultura della tutela ambientale anche attraverso la promozione di servizi come questo del "Lunch Box", concepito con lo scopo di ridurre il consumo di plastica".

La distribuzione dei primi "Lunch Box" e già avvenuta e dal 29 novembre si partirà con il nuovo sistema.