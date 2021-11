Truffe agli anziani: si fingono dipendenti comunali e chiedono di entrare a casa Tentata truffa, questa mattina, a Baronissi. L'appello del sindaco: "Attenzione"

E' ancora allarme truffe agli anziani a Baronissi. Due donne, questa mattina, spacciandosi per dipendenti comunali, hanno tentato di introdursi nell’abitazione di una anziana signora in via Ferreria. A raccontarlo il sindaco Gianfranco Valiante.

La donna, però, si è insospettita e ha immediatamente contattato l'Urp del Comune verificando che si trattava di una tentata truffa. "Invitiamo i cittadini a porre la massima attenzione e a denunciare eventuali situazioni sospette alla Polizia Municipale o ai Carabinieri", l'appello della fascia tricolore.